Казахстан ввел на полгода запрет на импорт яиц

Эта мера принята для поддержки отечественных товаропроизводителей
Приказом министра сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года в Казахстане с 9 апреля введен запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба Минсельхоза.
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