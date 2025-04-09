Эта мера принята для поддержки отечественных товаропроизводителей
Казахстан ввел на полгода запрет на импорт яиц
фото Жанары Каримовой

Приказом министра сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года в Казахстане с 9 апреля введен запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

«Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан», - подчеркнули в министерстве.

Временный запрет введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период, поскольку именно в это время отмечается снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств.

«Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий», - отметили в МСХ.

Также в этот период сокращаются сроки хранения яиц, а из-за технологических особенностей объемы производства не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В Казахстане сократят количество специальных налоговых режимов
Новости
Еще в одном регионе Казахстана закончат строительство водопровода за счет возвращенных государству денег
Новости
Депутаты мажилиса предлагают значительно увеличить госпошлину за расторжение брака
Просматриваемые
Новости
Досаев заявил, что не даст разрешение на строительство ЖК в 12-м микрорайоне Алматы
Новости
В Алматы у иностранцев обнаружены SIM-боксы и тысячи SIM-карт
Новости
Казахстанцы смогут проверить количество оформленных на них SIM-карт
Новости
Ограничение на передвижение электросамокатов по тротуарам рассматривают в МВД
Новости
Полиция Алматы проверяет информацию об утечке списка людей с ВИЧ
Новости
В Алматы заменят все остановочные комплексы на новые