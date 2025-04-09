Казахстан ввел на полгода запрет на импорт яиц

Приказом министра сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года в Казахстане с 9 апреля введен запрет сроком на шесть месяцев на ввоз куриных яиц всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

«Запрет не распространяется в отношении транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан», - подчеркнули в министерстве.

Временный запрет введен в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период, поскольку именно в это время отмечается снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств.

«Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий», - отметили в МСХ.

Также в этот период сокращаются сроки хранения яиц, а из-за технологических особенностей объемы производства не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.