Трамп решил поднять пошлины на весь китайский импорт до 104%

Президент США Дональд Трамп намерен повысить пошлины на весь китайский импорт до 104% в среду, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

Трамп решил это сделать после того, как Пекин не отказался от своего обещания ввести ответные пошлины в размере 34% на американские товары.

Ранее во вторник министерство торговли Китая заявило, что оно «решительно выступает против» дополнительных пошлин на китайский импорт, назвав это ошибкой». Министерство пообещало усилить ответные меры в отношении экспорта из США.

В феврале Трамп изначально ввел 10%-ный тариф на все китайские товары без исключений, связав его с предполагаемой ролью страны в содействии нелегальной иммиграции и поставках фентанила в США. В марте он удвоил пошлину, в апреле ввел еще 34%, а накануне заявил, что вводит дополнительные 50%.

Китай был вторым по величине источником импорта США в прошлом году, поставив товаров на $439 млрд, в то время как США экспортировали в Китай товаров на $144 млрд.

Взаимные пошлины грозят нанести ущерб американской промышленности и могут привести к увольнениям. Предыдущие раунды китайских пошлин заставили больше американских компаний обратиться к другим зарубежным странам, таким как Мексика и Вьетнам, для производства товаров. Но Китай оставался основным иностранным источником ряда товаров, в том числе игрушек, смартфонов, компьютеров и другой потребительской электроники. Все эти товары, вероятно, вскоре обойдутся американским потребителям существенно дороже.