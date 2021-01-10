58,2% избирателей отдали свои голоса на выборах – ЦИК

В Алматы по-прежнему самая низкая явка населения на выборы в мажилис и маслихаты. По состоянию на 18:00 часов проголосовали лишь 27,7% избирателей. А всего к этому времени проголосовали в стране 58,2% избирателей. Такие данные на брифинге в Центральной избирательной комиссии в воскресенье озвучил член ЦИК Ерлан Дауылбаев.

В разрезе городов республиканского значения лидирует Шымкент, где проголосовали 53,2% граждан, затем столица – 44%. Алматы на третьем месте – 27,7%.

В Акмолинской области избирательные бюллетени получили 65,1% населения, в Актюбинской области – 52,4%, в Алматинской области – 66,5%, в Атырауской области 51,1– %, в Восточно-Казахстанской области – 67,2%, в Жамбылской области – 68,3%, в Западно-Казахстанской области – 57,7%, в Карагандинской области – 65,2%, в Костанайской области – 69,1%, в Кызылординской области – 67,9%, в Мангистауской области – 49,1%, в Павлодарской области – 64,5%, в Северо-Казахстанской области – 69,8%, в Туркестанской области – 59,9%.

«По состоянию на 18:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 58,2% от общего количества избирателей, включенных в списки избирателей», - отметил Дауылбаев.

Инфографика ЦИК РК