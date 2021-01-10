63,3% казахстанцев приняли участие в выборах – ЦИК

Явка на выборы депутатов мажилиса и маслихатов в Казахстане составила 63,3%, сообщил в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии член ЦИК Константин Петров. Но за рубежом голосование еще продолжается.

«Согласно данным, представленными областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 22:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количество избирателей, включенных в списки избирателей», - сказал Петров.

В разрезе регионов самая низкая явка зафиксирована в городе Алматы – 30,3%. В столице проголосовали 45,1% избирателей, в Шымкенте – 56,5%. В Акмолинской области – 72,8%, Актюбинской – 58,8%, Алматинской – 73,5%, Атырауской 56,4 – %, Восточно-Казахстанской области – 72,4%, в Жамбылской области – 72,2%, Западно-Казахстанской области – 62,4%, в Карагандинской области – 70,7%, в Костанайской области – 71,8%, в Кызылординской области – 73,9%, в Мангистауской области – 55%, в Павлодарской области – 71,3%, в Северо-Казахстанской области – 75,5%, в Туркестанской области – 65,8%.

Петров отметил, что избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, а на 42 участках при представительствах РК за рубежом голосование еще продолжается.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конституционного закона «О выборах в РК» время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать 12 часов с начала подсчета. Протокол по результатам голосования немедленно пересылается в соответствующую территориальную комиссию. Результаты выборов по партийным спискам устанавливаются на заседании Центральной избирательной комиссии на основании протоколов, соответствующих территориальных избирательных комиссий. Ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра», - сказал член ЦИК.

Предварительные результаты выборов будут представлены на брифинге Центризбиркома 11 января, о времени его проведения будет объявлено дополнительно, уточнил Петров.