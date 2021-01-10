Но на 42 участках за рубежом голосование еще продолжается
63,3% казахстанцев приняли участие в выборах – ЦИК
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Явка на выборы депутатов мажилиса и маслихатов в Казахстане составила 63,3%, сообщил в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии член ЦИК Константин Петров. Но за рубежом голосование еще продолжается.

«Согласно данным, представленными областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 22:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,3% от общего количество избирателей, включенных в списки избирателей», - сказал Петров.

В разрезе регионов самая низкая явка зафиксирована в городе Алматы – 30,3%. В столице проголосовали 45,1% избирателей, в Шымкенте – 56,5%. В Акмолинской области – 72,8%, Актюбинской – 58,8%, Алматинской – 73,5%, Атырауской 56,4 – %, Восточно-Казахстанской области – 72,4%, в Жамбылской области – 72,2%, Западно-Казахстанской области – 62,4%, в Карагандинской области – 70,7%, в Костанайской области – 71,8%, в Кызылординской области – 73,9%, в Мангистауской области – 55%, в Павлодарской области – 71,3%, в Северо-Казахстанской области – 75,5%, в Туркестанской области – 65,8%.

Петров отметил, что избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, а на 42 участках при представительствах РК за рубежом голосование еще продолжается.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Конституционного закона «О выборах в РК» время подсчета голосов на избирательном участке не должно превышать 12 часов с начала подсчета. Протокол по результатам голосования немедленно пересылается в соответствующую территориальную комиссию. Результаты выборов по партийным спискам устанавливаются на заседании Центральной избирательной комиссии на основании протоколов, соответствующих территориальных избирательных комиссий. Ожидаем поступление протоколов территориальных комиссий в электронном виде завтра», - сказал член ЦИК.

Предварительные результаты выборов будут представлены на брифинге Центризбиркома 11 января, о времени его проведения будет объявлено дополнительно, уточнил Петров.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
ЕНПФ опубликовал точные данные по порогу достаточности для снятия пенсионных накоплений
Новости
Народный банк восстанавливает работу приложения Homebank
Новости
Наблюдатели МИСК делали пцр-тесты в лаборатории, которую власти обвинили в работе без разрешения
Новости
День выборов. Онлайн
Новости
Учить казахский язык призвал казахстанцев Токаев
Новости
США, Казахстан и Узбекистан объявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства