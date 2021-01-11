​Казахстану по-прежнему не хватает настоящей конкуренции на парламентских выборах – ОБСЕ

Во время парламентских выборов 10 января Казахстану не хватало настоящей конкуренции. Законодательная база страны продолжает создавать препятствия для регистрации партий, расширения свободы слова и проведения мирных собраний, заявил во время брифинга специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Кристиан Вигенин

«На парламентские выборах 10 января Казахстану не хватало настоящей конкуренции. Они вновь подтвердили необходимость политических реформ. Технически они были подготовлены эффективно в условиях вызовов, связанных с пандемией. <…> Тем не менее, законодательная база все еще не стимулирует проведение выборов в соответствии с обязательствами ОБСЕ, остаются долгосрочные систематические недостатки. <…> Несмотря на некоторые положительные сдвиги после предыдущих выборов, в Казахстане все равно наблюдалось фактическое ограничение свободы собраний и ассоциаций. Такие ограничения препятствовали регистрации партий и кандидатов, что сказалось на возможностях граждан сделать удовлетворяющий их выбор», - заявил Вигенин.

Руководитель миссии наблюдателей также отметил, что с момента последних парламентских выборов законодательная база часто пересматривалась. Предыдущие рекомендации, относящиеся к регистрации политических партий, проведению публичных собраний и возможности голосования людей с инвалидностью, были частично исполнены. Однако давние рекомендации, которые касаются требований к кандидатам, регулирования СМИ, разрешения избирательных споров и публикации результатов выборов, вновь были проигнорированы.

Независимые кандидаты все еще не могут участвовать в выборах, а новым политическим силам отказывают в регистрации. Согласно поправкам в законодательство от 2020 года, партии должны формировать списки кандидатов, где доля женщин и молодежи должна быть не ниже 30%. ЦИК пришел к выводу, что все партии соответствуют этому условию, но эта квота не обязывает партии отдавать мандат женщинам и молодежи после выборов.

Наблюдатели ОБСЕ также пришли к выводу, что предвыборная агитация остается малозаметной. Правила, связанные с Covid-19, предписывают соблюдать социальную дистанцию и ограничивать количество участников мероприятий, проводимых в помещениях. Согласно закону о мирных собраниях от 2020 года, организаторы должны уведомлять о проведении уличных политических мероприятий, но выдача разрешения на них не гарантируется. Кандидаты также проводят агитацию онлайн, через социальные сети и платформы для проведения встреч.

Гарантированные Конституцией свободы слова и доступа к информации ограничиваются разнообразными положениями уголовного кодекса и других видов законодательства. Многие частные телевизионные каналы зависят от государственных субсидий. Несмотря на отключение интернета и блокировку сайтов, некоторые собеседники ОБСЕ находят все больше места плюрализму новостей и мнений в Интернете. Но все редакции СМИ, включая вещательные компании, печатные и интернет СМИ, обязаны предоставлять равное время и пространство всем соперникам.

Участники избирательного процесса могут обращаться с жалобами в суды и избирательные комиссии. Жалобы должны подаваться и решения по ним приниматься в течение короткого периода времени. При этом решения подлежат дальнейшему обжалованию в вышестоящих комиссиях или судах. Но на данный момент ЦИК получила около 70 заявлений, в основном с запросами разъяснения законодательства, и не зарегистрировала ни одной официальной жалобы.

Глава миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане Ярослав Доманский в свою очередь отметил, что за последние 4 года Казахстан лишь слегка улучшил законы, касающиеся политических свобод. Он указал на сокращение минимального количества членов партии для регистрации; появление квот для женщин и молодежи в партийных списках; декриминализацию распространения слухов и ряд других решений. При этом фундаментальные свободы – право на беспрепятственное голосование, регистрация всех избирателей и кандидатов, свобода собраний, невмешательство в работу СМИ, и получение достоверных результатов выборов − остаются ограниченными. Вместе с тем прозрачности недостает действиям Центральной избирательной комиссии, в результате чего возникают сомнения в ее независимости.

«Пять политических партий, участвовавших в выборах, зарегистрировали в общей сложности 320 кандидатов. Но лишь у двух из них было достаточное количество кандидатов для борьбы за большинство мест в парламенте. Информация о кандидатах была малодоступной для голосующих. <…> Ни одной новой партии не было зарегистрировано с 2013 года. И это важно, поскольку на нынешних выборах состязаться могли только (зарегистрированные - V) политические партии. <…> Кроме того, все участвовавшие в выборах партии поддерживают курс президента и партии власти, сужая возможность выбора для граждан», - рассказал Доманский.

Говоря о проблемах свободы СМИ он указал на то, что нынешние ограничения их работы направлены на противодействие экстремизму и ненависти. Соответствующие законодательные нормы криминализируют множество аспектов работы СМИ, хотя такие нормы отсутствуют в международном праве. Большинство запретов распространяется также на пользователей социальных сетей, ограничивая плюрализм мнений в публичном пространстве.

Доманский также рассказал, что во время выборов независимые наблюдатели сообщали о противодействии властей их работе. Тактика сопротивления включала в себя несколько элементов: запуск налоговых расследований в отношении неправительственных организаций незадолго до начала электоральных мероприятий; недопуск и удаление независимых наблюдателей с избирательных участков; а также позднее оповещение о том, что наблюдателям необходимо пройти ПЦР-тестирование. Не менее важно и то, что в день голосования в нескольких городах были усилены наряды полиции, чтобы остановить мирные демонстрации.

Невнимание к фундаментальным свободам, констатирует Доманский, продолжает ограничивать политическое пространство Казахстана. И выборы в стране могут быть признаны демократическими только в том случае, если на них есть реальная возможность политического выбора, если на них будет слышен голос избирателей и если на них будут удовлетворяться требования граждан.