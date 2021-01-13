В Алматы из-за снегопада произошло более 70 ДТП, в которых пострадали 6 человек, сообщает «Казинформ» со ссылкой на полицию города.

«С трех часов ночи в мегаполисе произошло свыше 70 дорожно-транспортных происшествий, 6 из них – с пострадавшими. Понятно, что обильные осадки значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, не уважительно относятся друг к другу, пешеходы, между тем, перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом», - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Жандос Мураталиев.

По данным акимата города, снег начал идти в 4:30 утра, и по состоянию на 9:00 утра выпало 10 см снега. Но синоптики прогнозируют, что снег будет идти весь день.

Уборкой снего в городе занимаются 1,9 тыс. дорожных рабочих, задействовано 630 единиц спецтехники, производится посыпка дорог, перекрестков, съездов транспортных развязок противогололедными материалами, ведутся работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных карманов, надземных переходов, парков, скверов.