Все пять партий должны были пройти в парламент, свидетельствуют протоколы, собранные наблюдателями

По данным наблюдателей Лиги молодых избирателей МИСК, все пять партий, участвовавшие в выборах, преодолели 7-процентный порог и должны были пройти в парламент. Об этом сообщила руководитель попечительского совета МИСК Ирина Медникова на онлайн-брифинге наблюдателей в среду.

По данным наблюдателей ЛМИ, голоса распределились следующим образом: за партию «Адал» проголосовали 12,8% избирателей, за «Ак жол» – 20,1%, за «Ауыл» – 8,33%, за «Нур Отан» – 48,30%, за Народную партию Казахстана – 8,90%. Количество испорченных бюллетеней составило 3,80%.

Как пояснила Медникова, к концу дня наблюдателями по стране был покрыт 181 участок, из них только 109 участков предоставили протоколы, 72 участка удалили наблюдателей перед подсчётом голосов.

Напомним, что согласно официальным данным ЦИК, в парламент прошли три партии: «Нур Отан», «Ак жол» и НПК.