Отец Шерзата Полата в день убийства сына несколько раз пытался дозвониться до полиции и скорой

В пятницу, 18 апреля, продолжилось судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата. В суде были допрошены его отец Каржаубай Нурымов, мать Гульбара Бишембиева, бабушка Жумабике Кадирова, друг Мирас Сейсембай, а также свидетель Эльмира Нурбекова, которая находилась в день убийства рядом с некоторыми подсудимыми.

По словам Жумабике Кадировой, ее невестке позвонил Каржаубай Нурымов и сообщил, что Шерзат кого-то ударил, и попросил, чтобы Нурганат Гаипбаев срочно приехал. Вслед за ним на место происшествия выехали и Кадирова, и мать Шерзата – Гульбара Бишембиеева.

«Если бы я знала, что там происходит потасовка с ножами и оружием, я бы вызвала медицинскую помощь прямо из дома», - отметила Кадирова.

По словам Бишембиевой, Нурганат Гаипбаев пытался защитить Полата после того, как тот был ранен. Однако группа, возглавляемая Абзалом Шынасылом, продолжала его избивать. Мать Шерзата утверждает, что видела у подсудимых нож, оружия она не заметила, но дважды слышала выстрелы. Также, по ее словам, Абзал Шынасыл и Нуркияс Ильясов угрожали убить и ееё.

После обеда допросили отца Шерзата Полата – Каржаубая Нурымова. По его словам, около 9-10 часов вечера к нему в магазин пришел Дархан Аскентай, от которого пахло алкоголем. Он купил пиво и расплатился. Вскоре пришел и Шерзат Полат, забывший зарядное устройство в магазине. Аскентай снова зашел в магазин, чтобы зарядить телефон, разговаривал на повышенных тонах. Услышав это, Полат вышел за ним и ударил. Позже Нурымов извинился, предложил Аскентаю медицинскую помощь и компенсацию, но Аскентай отказался.

«Не прощу, позову друзей. Твой сын ответит за это и расплатится здоровьем», – сказал он.

После этого Нурымов позвонил своему брату Нурганату Гаипбаеву и попросил приехать. Вскоре появился Нурбол Токтаубаев. Он спросил, кто ударил Аскентая. Нурымов ответил, что это был он, чтобы защитить сына. На это Токтаубаев сказал: «Вы меня не знаете? Я "Хуторский"».

Стоит отметить, что прокуратура Алматинской области отрицает существование ОПГ «Хуторские».

Когда к магазину приехали парни, Нурымов дважды позвонил на 102, затем на 103 – никто не ответил. После этого он позвонил заведующему скорой помощи Талгарского района.

Взяв нож для самозащиты (по словам Нурымова, «Хуторские» убили его соседа), он направился к двери. Тогда Шыңғыс Белгожаев достал нож, а Азамат Токтаубаев пнул дверь – Нурымов упал. Когда он попытался выйти, Аскентай плеснул ему в лицо пивом, а затем Азамат Токтаубаев ударил его кирпичом.

В это время Нурганат Гаипбаев пытался вытащить из драки друга Полата. Сам Шерзат Полат дрался с Нуркиясом Ильясовым и Нурболом Токтаубаевым. Нурымов признал, что не видел, как Абзал Шынасыл ударил его сына ножом. Но слышал, как Шерзат Полат закричал: «В меня что-то воткнули». В этот момент Шынгыс Белгожаев и Азамат Токтаубаев побежали в его сторону. Нурымов крикнул сыну, чтобы тот бежал. Шерзат побежал, но вскоре сел на землю. Гульбара Бишембиева обнимала сына, пытаясь защитить его от ударов.

«Никто не обращал внимания на ее крики и мои просьбы остановиться. Она кричала, я тоже. В это время Шерзат говорил, что ему больно. Нож был воткнут в спину, шла кровь. Несмотря на это, Нуркияс Ильясов продолжал бить его по голове», - рассказал Нурымов.

Затем он отвез сына и брата в больницу. По дороге Шерзат упал с сиденья.

«Он был в агонии. Когда мы только поехали, пульс ещё был», - добавил отец подростка.

Кроме того, в суд был вызван друг Шерзата Полата – Мирас Сейсембай. Он рассказал, что в ту ночь Шерзат Полат позвонил своему другу Ахмету Махмету. Махмет сказал Сейсембаю, что надо помочь Шерзату перетащить вещи в магазине, затем, когда они вышли наружу из заведения, где они сидели, Махмет сказал, что у Шерзата назревает конфликт с кем-то.

Когда они подъехали к магазину, перед магазином стояли отец и брат Полата, а также двое мужчин. Затем на двух машинах приехала толпа парней. Один из них ударил их друга Махмета. Тогда он упал в обморок. В это время сам Сейсембай нагнулся, и начались беспорядки. Кто-то крикнул «бегите отсюда», тогда и они покинули это место.

Сейсембай видел у 3-4 парней ножи. Он в зале суда опознал троих из них – это Нуркияс Илиясов, Шынгыс Белгожаев, Нурбол Токтаубаев.

В суде также допросили одну из свидетелей Эльмиру Нурбекову, которая была рядом с некоторыми подсудимыми в день убийства Шерзата Полата. По ее словам, в тот день она с подругой была в кафе с Равилем Сакиевым, Нуркиясом Ильясовым и Абзалом Шынасылом. Там также были два парня, их имена она не помнит.

Позже официант сказал, что кафе закрывается. Они оплатили счет и вышли на улицу. Тогда Сакиев и Ильясов сказали им, что заедут в один магазин и отвезут их по домам.

Нурбекова отметила, что не знала, с какой целью они едут в этот магазин, а по дороге просто между собой разговаривали и «ничего такого плохого не было».

Когда они подъехали к магазину «Камажай», все выбежали в сторону толпы, а девушки остались в машине. Нурбекова увидела одного парня с синяком на лице, когда они пошли в магазин за сигаретой. А мужчина, который был в магазине, сказал им выйти, а иначе он вытащит оружие и застрелит.

Позже Нурбекова вышла. Она говорит, что в это время продавец хотел закрыть дверь, а его кто-то пнул. Нуркияса Ильясова тоже кто-то ударил, и он упал. По ее словам, кто-то в кепке и с бородой выбежал и сделал несколько выстрелов в воздух. Как уверяет Нурбекова, она пыталась остановить Равиля Сакиева – она схватила его, но он вырвался.

Она также сказала что слышала крики женщины о помощи. Затем увидела на земле парня без сознания. В это время его избивал Абзал Шынасыл.

На вопрос прокурора о том, почему она не вызвала полицию или скорую помощь, она ответила, что телефон был в сумке, которая осталась внутри машины. Нурбекова уверяет, что видела еще одну женщину, которая все снимала на телефон, ей она покричала вызвать на помощь.

«Я хотела позвать скорую, но боялась. В шоке была. Я той женщине говорила вызвать», – отметила она.

Затем, по ее словам, их кто-то потащил в сторону машины, и они уехали. Рядом были Ильясов, Сакиев и еще парни. К ним присоединился Шынасыл. Нурбекова уверяет, что не услышала и не помнит, о чем они говорили в машине.

17 апреля судья Ержан Жанузаков опросил подсудимых о том, признают ли они свою вину. Пятеро из них полностью отрицают вину, а остальные признают ее частично.

Ранее, на предварительных слушаниях, государственное обвинение зачитало свою версию убийства подростка. Читайте об этом в репортаже «Власти».