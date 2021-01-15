Станислав Канкуров избран секретарем маслихата Алматы

Маслихат Алматы в пятницу избрал секретаря и председателей постоянных комиссий, а также утвердил программу развития города до 2025 года, сообщила пресс-служба городского акимата.

По ее данным, секретарем маслихата единогласно был избран первый зампред городского филиала «Нур Отана» Станислав Канкуров.

По официальным данным, в ходе выборов правящая партия получила на выборах в маслихат 68,11% и заняла 29 мест, партия «Ак Жол» -(10,11% и 4 места, Народная партия Казахстана – 7,31% и 3 места, партия «Ауыл» - 7,68% и 3 места.

Маслихат избрал также руководителей постоянных комиссий, все они представляют правящую партию «Нур Отан».

Так, комиссию по стратегическому планированию, бюджету и эффективности возглавил председатель правления СПК «Алматы» Аскар Билисбеков. Комиссию по развитию транспорта и коммунальной инфраструктуры - генеральный директор «Жол-Транссервис 2006» Есенгельди Талбидинов. Руководителем комиссии по градостроительству, жилью и землепользованию стал директор компании DWS group Максим Финогенов.

Комиссию по развитию предпринимательства, инноваций, информационных технологий и креативной индустрии возглавил председатель совета директоров Tanmedia Group Арманжан Байтасов. Руководителем комиссии по вопросам местного государственного управления и безопасности избрана руководитель управления социального благосостояния Алматы Рахат Шимашева.

Комиссией по социально-культурному развитию, молодежи и общественным коммуникациям будет руководить ректор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Арман Жудебаев, а комиссией по вопросам экологии, туризма и развития общественных пространств –общественный деятель Алтынай Кобеева.

Акимат также сообщил о принятии депутатами программы развития «Алматы-2025».