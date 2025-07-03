Акимат Алматы разрабатывает концепцию развития Парка первого президента

Местные власти пока не называют сроки проведения работ и их стоимость
В алматинском Парке первого президента расширят ассортимент деревьев и кустарников, создадут разнотравные экосистемы и новые зеленые массивы, в том числе сосново-березовую рощу на площади 4 гектара. Также планируется высадить более 5,5 тыс. цветущих деревьев. Об этом стало известно по итогам совещания акима города Дархана Сатыбалды, посвященного комплексной реконструкции парка.
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые