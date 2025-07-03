Акимат Алматы разрабатывает концепцию развития Парка первого президента

В алматинском Парке первого президента расширят ассортимент деревьев и кустарников, создадут разнотравные экосистемы и новые зеленые массивы, в том числе сосново-березовую рощу на площади 4 гектара. Также планируется высадить более 5,5 тыс. цветущих деревьев. Об этом стало известно по итогам совещания акима города Дархана Сатыбалды, посвященного комплексной реконструкции парка.

Парк был открыт в 2010 году. Его территория разбита на аллеи и дендрологические участки, где высажено более 15 тыс. деревьев. В настоящее время существующая система автоматического полива функционирует лишь частично и требует полной модернизации.

Акимат планирует расчистить водоотводные трубы и полностью переустроить систему орошения с применением современных технологий.

Сатыбалды поручил уточнить проектные решения, обеспечить устойчивую систему озеленения, модернизировать инфраструктуру полива и усилить природоохранную функцию парка.

«Главной задачей определено сохранение статуса дендропарка как экологически ценной территории и развитие его рекреационного потенциала», — говорится в сообщении пресс-службы акимата.

При этом в сообщении не указаны сроки начала реконструкции и объем выделяемого бюджета. Известно, что проектно-сметная документация все еще находилась на стадии разработки в июне 2025 года, хотя в акимате планировали завершить её ещё в декабре 2024 года.