Сформирован новый состав правительства Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о составе правительства Республики Казахстан. Согласно документу, почти все члены правительства сохранили свои посты.

Алихан Смаилов остался первым заместителем премьер-министра, Роман Скляр и Ералы Тугжанов – заместителями премьер-министра. Мухтар Тлеуберди сохранил пост министра иностранных дел и стал заместителем премьер-министра страны. Койшыбаев Галымжан остался возглавлять канцелярию премьер-министра.

Министром обороны переназначен Нурлан Ермекбаев, министром внутренних дел – Ерлан Тургумбаев, министром информации и общественного развития – Аида Балаева, министром сельского хозяйства – Сапархан Омаров, министром юстиции – Марат Бекетаев. Асхат Аймагамбетов сохранил пост министра образования и науки, Алексей Цой – министра здравоохранения, Бейбут Атамкулов – министра индустрии и инфраструктурного развития, Ерулан Жамаубаев – министра финансов, Актоты Раимкулова – министра культуры и спорта, Бахыт Султанов остался на посту министра торговли и интеграции, Юрий Ильин – на посту министра по чрезвычайным ситуациям, Багдат Мусин переназначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Магзум Мирзагалиев – министром экологии, геологии и природных ресурсов, Нурлан Ногаев – министром энергетики.

Сменились только министр труда и социальной защиты населения – им стал Серик Шапкенов, минитр национальной экономики – на эту должность назначен Асет Иргалиев.