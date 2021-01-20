В Казахстане пытки переведут в категорию особо тяжких преступлений – Генпрокуратура

Генеральная прокуратура разрабатывает поправки в законодательство, согласно которым пытки переведут из состава тяжких в особо тяжкие преступления. Об этом сообщил начальник управления службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генпрокуратуры Айбар Илияс.

«Действительно, проблема пыток серьезная. О необходимости приведения национального законодательства в соответствие с нормами международного права в своем ежегодном послании отметил даже глава государства», - сказал Илияс в интервью, опубликованном генеральной прокуратурой на YouTube.

Работу по превенции пыток он разделил на два блока. Первый – это нормотворческая деятельность, в рамках которой надзорный орган разрабатывает поправки в законодательство по усилению уголовной ответственности за пытки.

«В настоящее время по поручению главы государства мы работаем над усилением уголовной ответственности за это преступление, в том числе путем перевода его из категории тяжких в особо тяжкие», - сообщил начальник управления.

Он напомнил, что ранее Генпрокуратура ввела запрет на применение амнистии или сроков давности за совершение пыток, освобождение от ответственности за деятельное раскаяние и примирение сторон.

«Такие запреты действовали только в отношении экстремистов, террористов, педофилов и представителей организованных преступных групп. Сейчас прорабатывается исключение возможности назначения более мягкого наказания, условного осуждения и ряд других поправок», - уточнил он.

Кроме того, по инициативе генеральной прокуратуры внедряется возможность направления жалоб осужденными через электронные терминалы, что «исключает контакт с администрацией учреждений с осужденными и укрытия обращений». Уже закуплен 121 терминал, до конца 2024 года планируется установить 608 терминалов.

«Комитет по правовой статистике при генеральной прокуратуре разработал специальное программное обеспечение, которое распознает осужденных, помимо ИИН, по биометрическим данным, таким как лицо и отпечатки пальцев. Мы провели пилотное апробирование терминалов на базе учреждения поселка Гранитное в Акмолинской области, через него было направлено 53 жалобы, из них 40 – прокурору. Сейчас все действует, и мы считаем, что это дополнительные рычаги для превенции пыток. Кроме того, осужденные отметили позитивное влияние терминалов на реализацию своих прав», - добавил Илияс.

Второй блок – это организационно-практические мероприятия. В этом направлении, чтобы исключить утерю доказательств и зафиксировать все обстоятельства пыток, действует специальное указание прокурора, по которому именно в первые сутки проводится расследование.

«Следственно-оперативные группы и прокурор, получив сигнал о пытках, незамедлительно выезжают на место происшествия, где опрашивается возможная жертва пыток, проводится осмотр, изъятие вещественных доказательств, выявление лиц, причастных к пыткам. Назначаются судебная медицинская экспертиза на предмет установления телесных повреждений», - рассказал начальник управления.

В результате проведенной работы, по его словам, регистрация заявлений на пытки уменьшилась на четверть, факты пыток в колониях снижены в три раза, осуждены 17 сотрудников УИС, что больше в два раза, чем за все предыдущие три года.