Больше 200 случаев – в столице
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В Казахстане подтверждено 1 180 новых случаев коронавирусной инфекции
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 1 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав, а общее число подтвержденных случаев достигло 172 412.

В столице за минувшие сутки выявлено 237 новых случаев, в Павлодарской области – 140, в Акмолинской области – 132, в Алматы – 115, в Атырауской области – 82, в Алматинской области – 82, в Северо-Казахстанской области – 78, в Карагандинской области – 71, в Костанайской области – 67, в Западно-Казахстанской области – 55, в Восточно-Казахстанской области – 31, в Жамбылской области – 25, в Туркестанской области – 18, в Мангистауской области – 17, в Шымкенте – 14, в Актюбинской области – 10, в Кызылординской области – 6.

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