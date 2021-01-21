В Казахстане подтверждено 1 180 новых случаев коронавирусной инфекции

В столице за минувшие сутки выявлено 237 новых случаев, в Павлодарской области – 140, в Акмолинской области – 132, в Алматы – 115, в Атырауской области – 82, в Алматинской области – 82, в Северо-Казахстанской области – 78, в Карагандинской области – 71, в Костанайской области – 67, в Западно-Казахстанской области – 55, в Восточно-Казахстанской области – 31, в Жамбылской области – 25, в Туркестанской области – 18, в Мангистауской области – 17, в Шымкенте – 14, в Актюбинской области – 10, в Кызылординской области – 6.