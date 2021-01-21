На предмет соблюдения предельных цен на лекарства будут проверять производителей и дистрибьюторов – Минздрав

Министерством здравоохранения установлен особый порядок формирования предельных цен на лекарства для лечения коронавирусной инфекции на случай чрезвычайной ситуации, подъема инфекционных заболеваний, сообщает «Казинформ» . Как отметила и.о. директора департамента лекарственной политики ведомства Ботагоз Сыздыкова, на предмет соблюдения предельных цен будут проверять не только аптеки, но производителей и дистрибьюторов.

«Прежде всего, принятые решения министерством направлены на защиту интересов наших граждан, на их защиту от необоснованного повышения цен в аптеках. Любые проверки, в том числе на соблюдение предельных цен коснутся не только аптек, но и производителей, и оптовых дистрибьюторов. Кроме того, в каждом конкретном случае, на каждую предельную цену, на конкретное торговое наименование министерство здравоохранения готово к диалогу. Данное решение было принято в целях защиты прав наших пациентов», - сказала Сыздыкова.

Она напомнила, что летом, в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, были факты завышения цен на лекарства в аптеках. Поэтому Минздрав установил особый порядок формирования предельных цен на случай чрезвычайной ситуации, подъема инфекционных заболеваний. При этом для снижения предельной цены были исключены расходы на маркетинг, снижены оптово-розничные наценки.

«При проверках будет индивидуальный подход в каждом конкретном случае», - заверила представитель Минздрава.

Она также напомнила, что лекарства для больных коронавирусом бесплатные. Чтобы их получить, необходимо обратиться в свою поликлинику, где лечащий врач назначит препараты.

«В основном это жаропонижающие препараты, но для пациентов с повышенными факторами риска – артериальная гипертония, сахарный диабет, бронхиальная астма, беременность, ряд других факторов – лечащий врач назначит другие препараты, которые не позволят развиться заболеванию дальше», - добавила Сыздыкова.

Кроме того, в случае присоединения к коронавирусной инфекции бактериальной инфекции, в перечне бесплатных препаратов предусмотрены антибиотики и другие препараты для лечения пневмонии. Если состояние пациента будет ухудшаться, предусмотрены такие формы оказания медицинской помощи, как стационарно замещающие – дневной стационар, а также стационарное лечение.

«ТОО «СК-Фармация» был закуплен неснижаемый запас из 44 наименований. Это те же антибиотики, антикоагулянты, нестероидные гормоны, которые в настоящий момент имеются в региональных складах, также в медицинских организациях. Объем достаточный. Кроме того, в случае если в аптеках запас все-таки снизится, или какие-то препараты будут отсутствовать, в регионах созданы стабилизационные фонды за счет средств местного бюджета, которые в случае отсутствия местного бюджета, будут пополнять их запасы», - отметила Сыздыкова.

Что касается включения в перечень лекарственных средств, не имеющих отношения к лечению коронавирусной инфекции, то сейчас Минздрав разрабатывает новый проект предельных цен для оптово-розничной реализации, в котором на эти препараты установлены предельные цены, добавила она.