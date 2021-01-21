На предмет соблюдения предельных цен на лекарства будут проверять производителей и дистрибьюторов – Минздрав

Министерством здравоохранения установлен особый порядок формирования предельных цен на лекарства для лечения коронавирусной инфекции на случай чрезвычайной ситуации, подъема инфекционных заболеваний, сообщает «Казинформ». Как отметила и.о. директора департамента лекарственной политики ведомства Ботагоз Сыздыкова, на предмет соблюдения предельных цен будут проверять не только аптеки, но производителей и дистрибьюторов.
«Прежде всего, принятые решения министерством направлены на защиту интересов наших граждан, на их защиту от необоснованного повышения цен в аптеках. Любые проверки, в том числе на соблюдение предельных цен коснутся не только аптек, но и производителей, и оптовых дистрибьюторов. Кроме того, в каждом конкретном случае, на каждую предельную цену, на конкретное торговое наименование министерство здравоохранения готово к диалогу. Данное решение было принято в целях защиты прав наших пациентов», - сказала Сыздыкова.
Она напомнила, что летом, в период подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, были факты завышения цен на лекарства в аптеках. Поэтому Минздрав установил особый порядок формирования предельных цен на случай чрезвычайной ситуации, подъема инфекционных заболеваний. При этом для снижения предельной цены были исключены расходы на маркетинг, снижены оптово-розничные наценки.
«При проверках будет индивидуальный подход в каждом конкретном случае», - заверила представитель Минздрава.
Она также напомнила, что лекарства для больных коронавирусом бесплатные. Чтобы их получить, необходимо обратиться в свою поликлинику, где лечащий врач назначит препараты.
«В основном это жаропонижающие препараты, но для пациентов с повышенными факторами риска – артериальная гипертония, сахарный диабет, бронхиальная астма, беременность, ряд других факторов – лечащий врач назначит другие препараты, которые не позволят развиться заболеванию дальше», - добавила Сыздыкова.
Кроме того, в случае присоединения к коронавирусной инфекции бактериальной инфекции, в перечне бесплатных препаратов предусмотрены антибиотики и другие препараты для лечения пневмонии. Если состояние пациента будет ухудшаться, предусмотрены такие формы оказания медицинской помощи, как стационарно замещающие – дневной стационар, а также стационарное лечение.
«ТОО «СК-Фармация» был закуплен неснижаемый запас из 44 наименований. Это те же антибиотики, антикоагулянты, нестероидные гормоны, которые в настоящий момент имеются в региональных складах, также в медицинских организациях. Объем достаточный. Кроме того, в случае если в аптеках запас все-таки снизится, или какие-то препараты будут отсутствовать, в регионах созданы стабилизационные фонды за счет средств местного бюджета, которые в случае отсутствия местного бюджета, будут пополнять их запасы», - отметила Сыздыкова.
Что касается включения в перечень лекарственных средств, не имеющих отношения к лечению коронавирусной инфекции, то сейчас Минздрав разрабатывает новый проект предельных цен для оптово-розничной реализации, в котором на эти препараты установлены предельные цены, добавила она.