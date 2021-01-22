Свыше 1,4 тыс. новых случаев коронавируса подтверждено в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 430 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число подтвержденных случаев достигло 173 842.

Лидерами прироста стали Павлодарская область – 235 новых случаев за сутки, столица – 231, Акмолинская область – 163, Алматы – 130, Костанайская область – 125, Атырауская область – 111. В Северо-Казахстанской области – 91 новый случай заражения, в Алматинской области – 78, в Карагандинской области – 75, в Западно-Казахстанской области – 61, Восточно-Казахстанской области – 41, в Жамбылской области – 19, в Актюбинской области – 17, в Мангистауской области – 16, в Шымкенте – 14, в Туркестанской области – 13, в Кызылординской области – 10.