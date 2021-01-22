Жандос Буркитбаев назначен вице-министром здравоохранения Казахстана

Жандос Буркитбаев родился в 1971 году в Жамбылской области. Окончил Алматинский Национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова по специальности «Лечебное дело», Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности «Государственное и местное управление», Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности «Фармация» и Казахстанский медицинский университет ВШОЗ. Трудовую деятельность начал в 1996 году врачом-терапевтом клинической больницы скорой медицинской помощи Алматы. В разные годы работал врачом республиканского центра медицины катастроф города Алматы, главным специалистом, начальником отдела, начальником управления Минздрава, заместителем заведующего отдела обеспечения деятельности комитета по социально-культурному развитию мажилиса, возглавлял столичный Центр крови, был директором Научно-производственного центра трансфузиологии. До нового назначения занимал должность председателя правления ТОО «Национальный научный онкологический центр».