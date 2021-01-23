В Павлодарской области с 25 января вводят новые ограничительные меры

С 25 января в Павлодарской области вводятся новые ограничительные меры – внесены дополнения в предыдущее постановление главного государственного санврача региона. Как сообщает Sputnik Казахстан , дополнения затронут работу автотранспорта, общепита и содержания общественных мест.

Как сообщил на брифинге представитель регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гизат Абешев, новым постановлением приостанавливаются межобластные, внутриобластные, междугородние, межрайонные автобусные и микроавтобусные пассажирские перевозки (за исключением маршрутов Аксу – Павлодар – Аксу, объединенного с маршрутом Павлодар – Аксу – Павлодар), запрещается работа объектов общественного питания в субботу и воскресенье (только на вынос и доставку). Во всех торговых объектах, общественном транспорте, такси, в лифтах и общественных местах будут проводить санитарную и дезинфекционную обработку.

Постановление вступает в силу с полуночи 25 января и будет действовать до полуночи 8 февраля.

Согласно региональной матрице оценки эпидемиологической ситуации, на сегодня три города и девять районов Павлодарской области находятся в «красной зоне», один район – Баянаульский – в «желтой». За последние сутки (21 января) в регионе зафиксировали сразу 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ежесуточный прирост составил 2,13%. Аким области Абылкаир Скаков отметил необходимость значительного усиления контроля над соблюдением санэпидрежима и разъяснительной работы среди жителей городов и районов.

«Зимой, когда люди чаще всего находятся дома, они приглашают друг друга в гости, особенно в сельской зоне. До сих пор празднуют тои. После этого мы можем получить очередную волну заболевания. Если есть необходимость закрывать определенный район или село, делайте это. Самое главное, разъясняйте жителям ограничительные меры, которые принимаете, и их необходимость», - цитирует Скакова пресс-служба акимата региона.

Он поручил, чтобы мониторинговые группы проводили рейды точечно – проверяли места скопления людей, где игнорируют предписания санврачей. На контроль также возьмут соблюдение удаленного режима работы, так как в последнее время участились случаи заражения коронавирусом в трудовых коллективах.