8 случаев коронавирусной пневмонии подтверждено за сутки в Казахстане

На 24 января в Казахстане зарегистрировано 8 случаев коронавирусной пневмонии, 3 случая с летальным исходом, выздоровели 37 человек, сообщает Минздрав.

За период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 47 445 случаев коронавирусной пневмонии, скончались 558 человек, выздоровели – 35 220.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 15 человек, а всего – 2 495. Выздоровели за сутки 1 445 человек, общее число выздоровевших – 161 758.

На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 27 134 человека (15 467 КВИ+ и 11 667 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 576 пациентов. В тяжелом состоянии – 285 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 43 пациента, на аппаратах ИВЛ – 41.

Всего в Казахстане подтверждено 227 165 случаев коронавируса и пневмонии.

