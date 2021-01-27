Мажилис одобрил поправки в договор с Монголией о взаимной правовой помощи по уголовным делам

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года».

«Протокол предусматривает уточнение функций государственных органов Республики Казахстан, что упрощает физическим и юридическим лицам обоих государств обращаться за защитой своих личных и имущественных прав в суды и другие компетентные органы напрямую», - рассказал министр юстиции Марат Бекетаев.

Государственными органами по реализации протокола со стороны Казахстана являются Верховный суд, генеральная прокуратура и министерство юстиции, а со стороны Монголии – министерство юстиции и внутренних дел, генеральная прокуратура и Верховный суд.

Документом также предусматривается исключение статьи 27 договора, устанавливающей компетенцию министерства внутренних дел Республики Казахстан в оказании правовой помощи по уголовным делам. В связи с тем, что эти вопросы впредь относятся к компетенции генеральной прокуратуры.