Более 10 тыс. заявок поступило в ЕНПФ о снятии пенсионных накоплений

За первый день в ЕНПФ поступило более 10 тыс. заявок на единовременные выплаты пенсионных накоплений, сообщает пресс-служба фонда.

«В первый день приема заявок, 25 января 2021 года, в АО «ЕНПФ» от уполномоченного оператора АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» поступило 10 292 заявки на общую сумму более 114,6 млрд тенге. Все поступившие заявки были рассмотрены в АО «ЕНПФ» в первый же день без задержек. 8 460 заявок (82% или на общую сумму около 49,2 млрд тенге) из поступивших заявок прошли успешную проверку», - говорится в сообщении.

Деньги будут перечислены на спецсчета вкладчиков в течение 5 рабочих дней с даты поступления заявок. Средняя сумма перевода составит 5,8 млн тенге.

1832 заявки (18%) были отклонены по следующим причинам: некорректно указаны суммы, в том числе с превышением имеющихся пенсионных накоплений; неправильно указаны суммы для изъятия при выборе способа оплаты индивидуального подоходного налога.

«Согласно налоговому законодательству, обязательные пенсионные взносы при их отчислении в пенсионный фонд не облагаются ИПН, при этом пенсионные выплаты подлежат налогообложению. При получении единовременной пенсионной выплаты вкладчик имеет право выбрать один из двух способов оплаты ИПН: первый – воспользоваться отсрочкой, второй способ – уплатить налог в полном объеме сразу при единовременной пенсионной выплате. Решение вкладчика должно быть отражено в заявке уполномоченному оператору», - отметили в ЕНПФ.

Здесь добавили, что если заявитель воспользуется отсрочкой по уплате, то должен указать в заявке сумму, запрашиваемую для изъятия, без вычета ИПН. При решении оплатить ИПН сразу в полном объеме, нужно указать в заявке сумму, запрашиваемую для изъятия, за вычетом ИПН в размере 10%. При этом обе суммы уже указаны в выписке, предоставляемой ЕНПФ. Указанная вкладчиком сумма, запрашиваемая к изъятию, поступит из ЕНПФ на его спецсчет.

Другими причинами отказа стало то, что в заявках вкладчики указывали всю сумму пенсионных накоплений, имеющуюся на индивидуальном пенсионном счете; в заявках были указаны неактуальные суммы, не учитывающие изменения в сумме пенсионных накоплений из-за рыночных колебаний инвестиционного дохода в результате волатильности курсов валют и изменения стоимости финансовых инструментов в инвестиционном портфеле пенсионных активов; были поданы заявки от лиц, у которых в базе данных АО «ЕНПФ» отсутствовали индивидуальные пенсионные счета и, соответственно, пенсионные накопления; вкладчиками были поданы дублирующиеся заявки.

В ЕНПФ напомнили, что при наличии у вкладчика суммы, превышающей порог достаточности, заявка на ее использование может быть подана неограниченное количество раз.

«Если по какой-либо причине вкладчику было отказано в удовлетворении заявки на получение единовременной пенсионной выплаты, то, устранив причину отказа, можно подать заявку уполномоченному оператору повторно. Если вкладчик желает использовать свои накопления на разные цели, то можно подать отдельные заявки на эти цели в пределах доступной для изъятия суммы», - пояснили в фонде.