Вакцинировать казахстанцев от коронавируса будут бесплатно

В резерве правительства предусмотрели средства, чтобы все желающие казахстанцы могли бесплатно получить вакцину от коронавируса. Для широких масс она станет доступной в апреле-мае, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

«Начиная с апреля-мая месяца, уже более широким кругам населения вакцинация станет более доступной. (…) Она будет (проводиться – V) бесплатно в рамках ГОБМП. Вакцинация по всей стране на этом этапе рассматривается за счет средств государства, будут выделяться соответствующие средства из резерва правительства, и эти расходы уже предусмотрены. Соответственно, людям вакцинация будет бесплатной. Это касается всех граждан Республики Казахстан», - сообщил Шоранов.

По его информации, с февраля по апрель запланирована вакцинация уязвимых групп населения. На Карагандинском фармацевтическом комплексе запланировано в феврале произвести порядка 90 тыс. доз вакцины «Спутник V», в марте – 150 тыс., и в последующие месяцы – по 600 тыс. доз. В конце марта – в апреле ожидается регистрация и производство казахстанской вакцины. Поэтому после все желающие смогут бесплатно получить прививку.