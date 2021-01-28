Еще у 1,4 тыс. казахстанцев подтвержден COVID-19

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 413 новых случаев COVID-19, а всего в стране подтверждено 182 530 случаев.

В Павлодарской области зарегистрирован еще 221 случай заражения, в Акмолинской области – 209, в Костанайской области – 140, в Алматы – 138, в столице – 125, в Северо-Казахстанской области – 117, в Западно-Казахстанской области – 93, в Атырауской области – 90, в Карагандинской области – 79, в Алматинской области – 71, в Восточно-Казахстанской области – 39, в Жамбылской области – 24, в Туркестанской области – 16, в Мангистауской области – 15, в Шымкенте – 13, в Кызылординской области – 13, в Актюбинской области – 10.



