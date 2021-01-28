В Москве задержаны брат Навального и продюсер «Навальный Live»

В Москве на 48 часов задержали Олега Навального — брата политика Алексея Навального. Как сообщает Meduza , он находится в статусе подозреваемого, ему вменяют нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Также на 48 часов задержана продюсер канала «Навальный Live» в YouTube Любовь Соболь. Она тоже подозревается в нарушении санитарно-эпидемического режима.

Перед задержанием полиция устроила обыски в квартирах Алексея Навального и его брата Олега, у жены Юлии Навальной, у соратников политика, в офисе ФБК и в студии «Навальный Live». Кроме того, следственные действия прошли у ряда активистов и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Обыски были связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических мер на акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января. Полиция искала электронные носители с призывами участвовать в акции.

23 января в Москве и других городах России прошли масштабные несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого заключили под стражу из-за обвинений в нарушении обязательств условно осужденного по делу «Ив Роше». По оценкам журналистов и экспертов на улицы вышли от 15 до 40 тысяч человек. В этот день полиция задержала, по данным «ОВД-Инфо», более 3,7 тыс. человек по всей России. В Москве были задержаны свыше 1,4 тыс. человек.