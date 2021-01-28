Боец ММА Хамитов получил полгода ограничения свободы и объявил о создании партии

Боец смешанных единоборств Куат Хамитов приговорен к шести месяцам ограничения свободы за призывы нападать на дезинфекторов. Приговор был оглашен в четверг в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

Хамитова задержали осенью после его публикации в Instagram, в которой он призвал нападать на дезинфекторов. Суд в четверг заявил, что учел, что боец полностью признал вину и не имел судимости.

Позднее в четверг Хамитов написал в Instagram, что решил создать свою партию.

"Не хотел это делать сейчас, но моё государство ускорили мой прогресс. Это Партия не создаётся, чтобы говорить, кто виноват во всём и что кто-то, что-то делает, Партия создаётся чтобы услышали голос Народа! Основная проблема нашего государства, это то что они не считаются с мнением народа и не слышит народ. Надеюсь никаких препятствий не будет для открытий партии, у нас ведь свободная страна", - написал боец (орфография и пунктуация сохранены).

Хамитов не написал, как будет называться партия, какая у нее будет программа и когда он планирует ее регистрацию.

Куат Хамитов - один из самых активных отрицателей коронавируса наряду с некоторыми другими певцами и блогерами. В своем Instagram на протяжении последнего года он безостановочно распространяет ложную информацию о вирусе, дезинфекции и прививках. Хамитов - антипрививочник, как и большинство ковид-отрицателей и распространяет известные антинаучные мифы о вакцинации.