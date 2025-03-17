Заболеваемость гриппом в Казахстане остается на прошлогоднем уровне

С начала года в Казахстане зарегистрировано 174 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (169 случаев КВИ+ и пять случаев КВИ-), летальных случаев нет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение заболеваемости в 6 раз», - подчеркнули в Минздраве.

Также с начала текущего эпидсезона зарегистрировано свыше 3,6 млн случаев ОРВИ, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, и 2 934 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого эпидсезона.

«С начала текущего эпидемического сезона на вирусы, вызывающие ОРВИ по республике исследовано 15 270 образцов, установлена циркуляция различных вирусов, в том числе риновирус, вирус, аденовирус, парагрипп, метапневмовирус, бокавирус и другие», - сообщили в ведомстве.

По данным Минздрава, от гриппа привито более 2,3 млн человек, или 11,6% населения при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%.