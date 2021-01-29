Новая депутатская группа работает над законопроектом о противодействии бытовому насилию

Законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию вызвал резонанс в обществе, поэтому сейчас над ним работает новая группа депутатов, которая учтет все вопросы, которые поднимает общественность. Об этом в пятницу в ходе коллегии министерства информации и общественного развития заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Данный законопроект вызвал определенный резонанс. Это, наверное, закономерно, реально, и мы должны на все эти вызовы, в том числе на реакции, те вопросы, которые сегодня поднимает общественность, безусловно, они, конечно, будут учтены», - заверил Тугжанов.

По его мнению, необходимо разработать новые подходы по совершенствованию семейно-гендерной политики. Соответствующий законопроект проходит обсуждение и, в первую очередь, это касается именно семейно-бытового насилия.

«Сегодня создана новая депутатская группа. Буквально вчера мы совместно с депутатами в стенах парламента обсуждали этот вопрос, который сегодня волнует общество. Я думаю, есть, над чем нам всем с вами вместе поработать в этом направлении», - резюмировал вице-премьер.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу резонансного законопроекта, отметив, что в нем нужно учесть все мнения.