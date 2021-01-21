Токаев высказался о проекте закона о противодействии домашнему насилию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу проекта закона «О противодействии семейно-бытовому насилию». Он считает, что в нем нужно учесть все мнения.

«В обществе активно обсуждается законопроект "О противодействии семейно-бытовому насилию". Это уместно. Актуальные вопросы должны быть широко обсуждены. Стоит присмотреться к его нормам и учесть все отзывы. Наша главная задача - защита прав женщин и детей», - написал Токаев в Twitter.

Сейчас законопроект еще находится на рассмотрении парламента. Документом предлагается ужесточить наказание за домашнее насилие, расширить полномочия полицейских и запрещать семейным агрессорам приближаться к семье. Также в законопроекте содержатся нормы по организации информационно-просветительской работы, по оказанию юридической помощи, ведению ведомственного статистического учета, повышению квалификации отраслевых специалистов в выявлении и реагировании на факты бытового насилия, обеспечению доступности услуг медико-социальной реабилитации и так далее. Одновременно законопроект содержит нормы о раннем вмешательстве органов полиции и переходе от заявительного принципа в пресечении бытового насилия к выявительному. Так, даже сообщения о рисках бытового насилия, в том числе, размещенные в социальных сетях, будут являться основанием для реагирования полицейских и принятия упреждающих мер индивидуальной профилактики. Кроме того, предлагается расширить полномочия полицейских в вынесении защитных предписаний: 30-дневный запрет на контакты и общение с пострадавшими и детьми, на встречи с ними и их преследование может выноситься как по фактам бытового насилия, так и по результатам идентификации такой угрозы.

Документ также расширяет возможности для различных форм общественного участия и участия третьих лиц в информировании, разъяснении, выявлении и пресечении фактов бытового насилия, в оказании комплексной социально-правовой помощи, а также в мониторинге практической реализации законодательства в этой сфере.