В Казахстане 98% мирных собраний в 2020 году не были санкционированы с местными властями, даже с учетом принятия нового закона, заявил правозащитник Сергей Дуванов. Директор бюро по правам человека Евгений Жовтис считает, что существует необходимость пересмотра действующего законодательства о мирных собраниях, потому что оно не соответствует международным стандартам.

«Существует настоятельная необходимость кардинального пересмотра законодательства о мирных собраниях и приведения их в соответствие с международными стандартами. Как старое, так и новое законодательство этим стандартам не соответствует», - отметил Жовтис.

Мониторинг проводился по разным стадиям мирных собраний: обсуждение, коммуникации с властями, превентивные задержания и блокировка, действия властей в предполагаемых местах мирных собраний, доставление и содержание задержанных и соблюдение их прав, судебные разбирательства, отбывание административного ареста и уголовное преследование. По словам правозащитников, во время митингов в 2019-2020 годах в Казахстане были нарушены пункты об определении мирного собрания, об уведомлениях или разрешениях, о журналистах и наблюдателях, об ограничении свободы и так далее. Эти пункты прописаны в международных стандартах.

Также правозащитник Сергей Дуванов представил статистику о проведении мирных собраний в Казахстане. Больше половины всех мирных собраний в Казахстане проводится в трех городах: Алматы, Шымкент и столица. В Алматы - наибольшее количество. В 2019-2020 годах в стране самой частой формой мирных собраний стали одиночные пикеты, митинги проводились чуть реже. Более того, 98% мирных собраний в 2020 году были несанкционированными, даже с учетом принятия нового закона о мирных собраниях. В 2019 году за участие в мирных собраниях были привлечены 1346 человек, а в 2020 цифра резко снизилась до 165 человек.