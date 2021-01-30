Его задрежали за участие в акции 23 января или призывы к участию в митинге 31 января
В Москве задержали главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова
Фото Euroradio.fm

В Москве на выходе из дома задержали главного редактора российского издания «Медиазона» Сергея Смирнова. Журналист успел уточнить, что его задержали полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы [к участию]», сообщает Медиазона.

Организация «Апология протеста» уточняет, что журналисту вменяют организацию митинга (часть 2 статьи 20.2 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации).

Позднее Смирнов написал в своем телеграм-канале: «За что я задержан пока неясно».

UPD. Смирнов и его адвокат от «Апологии протеста» Алан Гамазов связались с редакцией «Медиазоны» и рассказали, что журналисту вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшие создание помех транспорту). Смирнова задержали на сутки.

«Прекрасно все знают, что я был дома [23 января]», — заявил главный редактор.

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