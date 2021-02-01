Поправки, направленные на повышение пособий для инвалидов, презентовали в мажилисе

Министерство труда и социальной защиты населения намерено разделить детей с особыми потребностями по возрасту и повысить им пособия, законодательно закрепить норму по пролонгированию очереди на жилье по достижению ими 18 лет и ряд других норм, направленных на улучшение жизни это категории людей. Об этом в понедельник в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан» в мажилисе сообщил глава ведомства Серик Шапкенов.

«Законопроект разработан в целях имплементации норм Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью по устранению дискриминационных терминов в законодательстве; совершенствования социальной защиты лиц с инвалидностью; стимулирования трудоустройства и создание возможностей для экономической активности лиц с инвалидностью; обеспечения гарантированным социальным пакетом малообеспеченных семей, оформления документов на получение специальных социальных услуг и инватакси через портал социальных услуг с 2023 года. Также документ предусматривает расширение категории «ветеран труда» и установление гарантированного уровня социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, в случае возобновления трудовой деятельности», - рассказал Шапкенов.

В частности, в законопроект включено восемь концептуальных новшеств. Это введение пособия лицам, которые ухаживают за инвалидами I группы, вне зависимости от причины инвалидности. Данным пособием, по словам министра, будет охвачено порядка 24 тыс. человек. Кроме того, детей в возрасте от 7 до 16 лет предлагается разделить по группам инвалидности и пересмотреть для них размер пособия, но в сторону увеличения.

«Эта норма также положительно отразится на размерах специального государственного пособия детям-инвалидам, проживающим в Байконуре, которые получают пенсии по инвалидности по законодательству Российской Федерации, а специальное государственное пособие по законодательству Казахстана», - уточнил министр.

Еще одна новелла касается предоставления права на одновременное получение пособий по инвалидности и в случае потери кормильца, что позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца, имеющих в семье детей с инвалидностью.

«Приведение данной нормы коснется 2 тыс. детей. Наравне с пособиями по инвалидности они смогут получать пособие по случаю потери кормильца. В настоящее время они могут получать только один вид пособия на выбор», - объяснил Шапкенов.

Также с 2023 года для работодателей предусмотрят компенсационные взносы в качестве альтернативы исполнения квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью. Данные средства будут направлены на содействие занятости: субсидирование затрат работодателей, создающих специальные рабочие места; организацию обучения лиц с инвалидностью навыкам, необходимым для трудоустройства; организацию оплачиваемых стажировок лиц с инвалидностью у потенциальных работодателей.

Вместе с тем предлагается оказывать социальную поддержку лицам, получившим инвалидность от трудового увечья или профессионального заболевания, в виде обеспечения техническими средствами реабилитации за счет государства в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

«Будет сохранено право семей, воспитывающих детей с инвалидностью, состоять на учете до получения жилья из государственного фонда после достижения совершеннолетия и перехода ребенка на статус инвалида I и II группы. Эта норма даст возможность более 20 тыс. семей сохранить очередность», - также проинформировал министр.

В целом, по словам Шапкенова, законопроект не потребует дополнительного выделения бюджетных средств. Они уже предусмотрены в рамках бюджета на 2021-2023 годы в размере 55,4 млрд тенге.