Еще 24 случая коронавирусной пневмонии подтверждено в Казахстане

На 31 января в Казахстане зарегистрировано 24 случая коронавирусной пневмонии, выздоровели 128 человек, сообщает Минздрав.

За период с 1 августа 2020 года зарегистрировано 47 898 случаев заболевания, с летальным исходом – 570 случаев, выздоровели – 36 028 человек.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 3 человека, а всего – 2 559.

На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 27 909 человек (16 609 КВИ+ и 11 300 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 028 пациентов. В тяжелом состоянии – 264 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 44.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 237 029.