Коронавирус выявлен еще у 1,2 тыс. казахстанцев

В Павлодарской области – 235 новых случаев, в Акмолинской области – 170, в столице – 130, в Алматы – 113, в Атырауской области – 89, в Западно-Казахстанско области – 85, в Костанайской области – 84, в Восточно-Казахстанской области – 81, в Северо-Казахстанской области – 76, в Карагандинской области – 63, в Алматинской области – 53, в Жамбылской области – 15, в Шымкенте – 13, в Мангистауской области – 9, в Актюбинской области – 5, в Туркестанской области – 4, в Кызылординской области – 3.

Всего в стране подтверждено 190 359 случаев заражения.

