Власти обещают, что использование приложения, маркирующего казахстанцев по цветам в зависимости от ковид-статуса, будет добровольным

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разъяснили принцип работы QR-кодов, которые в качестве пилотного проекта запустили в столице и Алматы для владельцев заведений и их посетителей. У каждого посетителя появится «зеленый», «синий», «желтый» или «красный» статус в зависимости от ПЦР-теста на COVID-19, сообщает департамент санитарного эпидемиологического контроля.

Для участия в пилоте предприниматели могут получить свой QR-код на сайте InfoKazakhstan.kz. Посетителям же нужно скачать приложение Ashyq на телефон, пройти авторизацию через номер телефона, добавить свой ИИН. При входе в заведение нужно отсканировать QR-код заведения – так будет зафиксировано посещение. При выходе нужно сканировать QR-код снова. При этом на каждый вход в заведение создается отдельный QR.

Если у посетителя отсутствует смартфон или не установлено приложение, определить статус посетителя смогут сотрудники заведения по его ИИН или штрих-коду удостоверения личности. То есть работник заведения может зафиксировать вход посетителя, введя его ИИН. Субъекты бизнеса могут также устанавливать дополнительные ограничения с учетом собственных правил посещения.

«Зеленый» цвет означает, что посетитель имеет отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, «синий» – что он не проходил тестирование и не отмечен как контактный, «желтый» – это контактный, «красный» – имеет положительный ПЦР-тест на коронавирус. Статус определяется через единый интеграционный портал ПЦР-исследований и центра контроля COVID-19 Минздрава. При «красном» или «желтом» статусе посетитель отводится в «зону ожидания» или не допускается в заведение, а заведение должно уведомить подразделение санэпидпокнтроля о визите человека с таким статусом.

Власти заверяют, что пользование приложением добровольное, ИИН вводится только с согласия посетителя, а пользоваться приложением можно только с совершеннолетия. Но также ссылаются на статью 273 Кодекса о здоровье, в которой говорится, что «предоставление сведений без согласия лица допускается при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих».