Air Astana с 5 февраля возобновляет рейсы из Алматы в Москву

«Добраться из Нур-Султана в Домодедово теперь можно 2 раза в неделю по средам и воскресеньям. С 5 февраля по пятницам будет возобновлен прямой рейс из Алматы в Москву.

Полеты будут осуществляться на комфортабельном авиалайнере Boeing 767 c конфигурацией салона в бизнес-классе 30 мест и эконом-классе 193 места», - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

При этом здесь напомнили, что въезд в Россию разрешен только гражданам РФ и Казахстана, а также лицам, имеющим вид на жительство в Российской Федерации. И все иностранные граждане, прибывающие в Россию (включая граждан РК и имеющих вид на жительство в РК или РФ), должны заполнить анкету и иметь при себе справку ПЦР-теста с отрицательным результатом, полученную не ранее чем за 3 дня до рейса. Гражданам России требуется также заполнить форму на портале госуслуг до вылета рейса, и в течение 3 дней со дня прибытия в РФ пройти ПЦР-тест и разместить там же результат обследования.

«Транзитные пассажиры, прибывающие в Российскую Федерацию, принимаются без ограничения, но с учетом требований страны конечного следования. Тест ПЦР для транзитных пассажиров обязателен, срок действия, как указано выше, максимальное время пребывания в транзитной зоне – 24 часа. Дети также должны сдавать тест, без исключения», - проинформировали в авиакомпании.

В комитете гражданской авиации сообщили, что авиакомпания «Аэрофлот» с 10 февраля планируется выполнять рейсы из Москвы в столицу Казахстана по средам и воскресеньям, в обратном направлении – по четвергам и воскресеньям (по одному рейсу), а из Москвы в Алматы и обратно – по пятницам и субботам (также по одному рейсу).

30 января комитет гражданской авиации сообщил, что Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана разрешила увеличить регулярные пассажирские рейсов в Россиею – с 1 до 3 в неделю для каждой стороны, а также в Турцию – увеличение на 1 рейс в неделю по маршруту Анталья – Алматы для турецкой стороны.

«С учетом согласования российской стороны, авиасообщение будет выполняться по 3 рейса в неделю с каждой стороны по маршрутам Нур-Султан – Москва (2 рейса в неделю) и Алматы – Москва (1 рейс в неделю). Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний», - отмечали в КГА.