Ширину территориальных вод на Каспийском море увеличивает Казахстан

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море». Как сообщил депутатам заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, документом увеличивается ширина территориальных вод и определяется компетенция госорганов по контролю за соблюдением прав Казахстана на промысел водных биологических ресурсов в рыбной зоне.

«В рамках имплементации конвенционных норм в проекте закона предлагается: увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль; ввести в пределах рыболовной зоны «режим рыболовной зоны», определяющий порядок проведения морских научных исследований и промысла водных биологических ресурсов в данной акватории; определить компетенцию государственных органов по контролю за соблюдением исключительных прав Республики Казахстан на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне, а также порядок их взаимодействия», - перечислил нововведения Тлеуберди.

Также документом вносятся поправки в действующую редакцию закона, чтобы исключить пробелы и противоречия и обеспечить повседневную служебно-боевую деятельность пограничной службы КНБ.