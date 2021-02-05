В Казахстане начались продажи линейки инновационных смартфонов Galaxy S21

Samsung Electronics объявляет о старте официальных продаж новой флагманской серии Galaxy S21 в Казахстане, представленной 14 января. Благодаря целому ряду впечатляющих улучшений, новинки произвели большой эффект на пользователей по всему миру, в итоге спрос на смартфоны превзошел даже самые смелые ожидания.

Супермощный процессор, передовая система камер с профессиональными возможностями, а также новый, впечатляющий дизайн линейки Galaxy S21 задали новый уровень развития мобильных устройств.

Решение Contour Cut Camera в металлическом корпусе смартфона стало свежим и интересным подходом в дизайне. Безграничный дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120Гц самостоятельно адаптирует плавность изображения под контент для максимальной энергоэффективности.

Galaxy S21 Ultra, благодаря четырем основным камерам, включая новый 108-мегапиксельный профессиональный сенсор, снимает видео в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду с помощью как основных объективов, так и передней камеры. А два оптических телеобъектива (3-кратный и 10-кратный) на Galaxy S21 Ultra обеспечивают четкие снимки на огромном расстоянии!

По данным Samsung Electronics, количество предзаказов на Galaxy S21 в Казахстане оказалось значительным и превзошло ранее планируемые объемы поставки. Компания также сообщает, что по объективным причинам, связанным с затруднениями в поставке из-за ограничений, вызванных мерами против распространения коронавирусной инфекции, партия подарочных беспроводных наушников Galaxy Buds Live/Galaxy Buds Pro задерживается.

«Мы прилагаем все возможные усилия для скорой доставки, но, скорее всего, некоторые предварительные заказчики получат свои подарки с задержкой», – заверили в компании. Покупатель, не желающий ждать, может отказаться от акционных беспроводных наушников и выбрать альтернативный подарок.