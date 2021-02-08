Призыв пройдет в марте – июле и сентябре – декабре
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Токаев подписал указ о призыве казахстанцев в армию
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2021 года, сообщает Акорда.

В запас буду уволены из рядов Вооруженных сил, министерства внутренних дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны в марте – июле и сентябре – декабре военнослужащие срочной воинской службы, выслужившие установленный срок воинской службы.

На срочную воинскую службу в Вооруженные силы, МВД, МЧС, КНБ, Службу государственной охраны в марте – июле и сентябре – декабре будут призваны граждане «мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва».

Местным исполнительным органам поручено организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу через соответствующие местные органы военного управления, правительству, комитету нацбезопасности, Службе госохраны – организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан, призванных в ВС, МВД, МЧС, КНБ, Службу госохраны для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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