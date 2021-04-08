Российская сторона решит вопросы с поставками вакцины в Казахстан, пообещал Лавров

Президент Казахстана принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, находящегося в столице с рабочим визитом, сообщает Акорда. Касым-Жомарт-Токаев отметил, что «повестка дня сотрудничества стран очень насыщена и требует большой работы с точки зрения реализации достигнутых договоренностей».

«Полагаю, что и в ходе вашего визита, и в ходе дальнейших контактов на уровне руководителей ведомств, и, конечно же, на самом высоком уровне мы достигнем поставленных целей. Во время разговора с Владимиром Путином 23 марта мы говорили о важности проведения межрегиональной встречи. К сожалению, из-за пандемии она была отложена. Договорились о том, что в любом формате, желательно в очном, но если это не представится возможным, то в режиме видеоконференционной связи обязательно провести данную встречу, поскольку она имеет очень большое значение», - сказал Токаев.

Он выразил благодарность президенту РФ за его поддержку в вопросе дополнительных поставок вакцин в Казахстан.

«В том же разговоре 23 марта я поднял вопрос о том, чтобы российская сторона дополнительно предоставила нам 4 млн доз вакцины. Моя просьба была воспринята с пониманием», - подчеркнул глава государства.

В свою очередь Сергей Лавров пообещал, что российская сторона будет решать вопросы с поставками вакцин.

В ходе встречи также были обсуждены ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферу, дальнейшее взаимодействие в космической отрасли. Как сообщил Лавров, в мае в формате видеоконференцсвязи планируется организовать заседание Высшего Евразийского экономического совета.

«Это тоже важная веха, важный этап на пути организации наших общих усилий по продолжению сотрудничества в посткоронавирусную эпоху. И мы в любом случае нацелены провести 17-й межрегиональный форум с участием президентов в том или ином формате, в зависимости от того, какая будет эпидемиологическая ситуация. У нас очень хорошие контакты, которые не прекращались даже в период пандемии, премьер-министры дважды встречались, вице-премьеры регулярно общаются по вопросам торгового-экономического сотрудничества», - отметил глава МИД РФ.