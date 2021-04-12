Высокую занятость инфекционных коек в Алматы и столице констатируют в Минздраве

Несмотря на то, что в целом по Казахстану занято 41% инфекционных коек, высокий показатель отмечается в Алматинской области, Алматы и столице, сообщил в понедельник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

«На 12 апреля в республике развернуто 30 109 инфекционных коек, занятость составляет 41%. Резервный фонд составляет 32 065 коек. Так прогрессивная высокая занятость инфекционных коек отмечается в Алматинской области, Алматы и Нур-Султане. При этом, дополнительный резерв коек в городах Нур-Султан и Алматы составляет порядка 1200 коек в каждом городе», - сообщил Цой.

Он также отметил, что в стране возросло количество госпитализируемых больных – с 4 713 на 12 марта до 12 349 на 12 апреля. Количество реанимационных коек в инфекционных стационарах сегодня составляет 2 752, занятость – 27%.

«Высокая занятость реанимационных коек отмечается в Нур-Султане – 66%, Алматы – 50%. Количество пациентов в отделениях реанимации увеличилось в 2,4 раза», - добавил глава Минздрава.

Наряду с ростом заболеваемости и госпитализации отмечается и рост числа летальных случаев. В марте по сравнению с февралем количество умерших увеличилось в 1,4 раза. Причем 57% летальных случаев также приходится на столицу, Алматы и Алматинскую область.