К началу марта активы казахстанских банков достигли почти 32 трлн тенге

К началу марта активы казахстанских банков достигли 31,99 трлн тенге, прибавив за год почти 20%. Их ссудный портфель за тот же период увеличился на 5,7% до 15,4 трлн тенге, сообщает Ranking.kz..

Наибольший рост активов продемонстрировали Bank RBK − на 53,8% до 986,4 млрд тенге, Отбасы банк − на 51,8% до 2,1 трлн тенге, Сбербанк − на 41,3% до 3,2 трлн тенге.

Аналитики замечают, что рост активов казахстанских банков в текущем году заметно обгоняет показатели «докоронакризисного» периода. По итогам февраля 2020 года активы банков составляли 26,7 трлн тенге — всего на 8,8% больше, чем в феврале 2019. С февраля 2018 по февраль 2019 рост активов составил 4,1%.

Лидерами увеличения ссудного портфеля также стали Bank RBK, нарастивший портфель займов почти на 32% до 501,7 млрд тенге; Отбасы банк − на 31,8% и Сбербанк − на 23,5%.