Казахстан вновь регистрирует близкий к рекордному прирост новых случаев коронавируса

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 828 новых случаевзаражения коронавирусной инфекцией – это лишь на 14 меньше рекордного прироста, зафиксированного на прошлой неделе.

В Алматы подтверждено 677 новых случаев, а в столице – 636. В Алматинской области с помощью тестов зафиксировано 243 новых случая, в Карагандинской области – 210, в Актюбинской области – 200, в Атырауской области – 127, в Шымкенте - 126, в Западно-Казахстанской области – 109, в Восточно-Казахстанской области – 105, в Акмолинской области – 102, в Кызылординской области – 58, в Туркестанской области – 48, в Северо-Казахстанской области – 45, в Жамбылской области – 43,в Павлодарской области – 37, в Мангистауской области – 33 и в Костанайской области - 29.

Всего в стране подтверждено 287 001 случай заражения. Эта цифра не включает заболевших коронавирусной пневмонией, чей ПЦР-тест показал отрицательный результат, но остальные симптомы указывают на наличие вируса. Статистику таких случаев Казахстан ведет с 1 августа и за это время зарегистрировал свыше 51,7 тыс. таких случаев.