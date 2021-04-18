Еще 81 случай коронавирусной пневмонии зарегистрировано в Казахстане

На 16 апреля в Казахстане зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной пневмонией, 2 случая с летальным исходом, выздоровело 89 человек, сообщает Минздрав.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано 51 844 случая пневмонии, с летальным исходом – 750случаев, всего выздоровели 50 639 человек.

От коронавирусной инфекции за сутки скончались 20 человек, а всего за время пандемии – 3 384.

На 17 апреля лечение от КВИ продолжают получать 37 749 человек (37 749 КВИ+ и 455 КВИ-), из них в стационарах − 13 526 пациентов, на амбулаторном уровне – 24 223. В тяжелом состоянии находится 671 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент, на аппаратах ИВЛ – 109.

Общее число случаев коронавируса и пневмонии в стране достигло 338 845, а смертей – 4 134.