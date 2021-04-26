Глава Минздрава привился отечественной вакциной
Казахстан рассматривает различные площадки для производства вакцины QazVac – Цой

Тамара Вааль, Vласть

Правительство Казахстана рассматривает разные площадки для производства казахстанской вакцины QazVac, сообщил в понедельник министр здравоохранения Алексей Цой в эфире телеканала «Хабар 24». Сам глава Минздрава вместе со своим первым заместителем Маратом Шорановым сегодня утром привились препаратом QazVac.

«Первая партия вакцины производится в нашем институте проблем биологической безопасности в ограниченных сериях. Наш институт может самостоятельно выпускать 50 тыс. доз, что он и делает. Эти дозы сейчас поступили во все регионы. В дальнейшем, для масштабирования, мы рассматриваем различные площадки – это площадки наших турецких партнеров… Поэтому мы различные площадки для производства нашей казахстанской вакцины рассматриваем», - сказал Цой.

В том числе, напомнил министр, ведется строительство собственного завода по производству вакцины, который «сейчас проходит все этапы инсталляции оборудования и в дальнейшем запуска».

Глава Минздрава отметил, что Казахстан входит в десятку стран мира, которые запустили у себя производство вакцин и в пятерку – по полному циклу производства.

«Это очень важный факт и Карагандинский фармацевтический комплекс дополнительно у нас производит ключевые партии вакцин и тем самым насыщает наш рынок, а также дает возможность доступности нашим гражданам в современных препаратах, которые выпускаются в соответствии с международными стандартами», - уточнил Цой.

В целом, по его информации, на сегодня в стране вакцинирован каждый двадцатый казахстанец, и темпы вакцинации идут хорошо.

По данным Минздрава, на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности выпущена первая партия казахстанской вакцины против COVID-19 QazVac, поставка первой партии вакцины на хабы «СК-Фармация» в количестве 50 тыс. доз осуществлена 23 апреля. Из них 6 тыс. доз получат столица и Алматы, по 4 тыс. доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступит по 2 тыс. доз. По состоянию на 25 апреля вакцина отгружена во все регионы, кроме Восточно-Казахстанской области, куда она прибудет сегодня, 26 апреля. Вакцинация QazVac тоже производится в два этапа, поэтому 50 тыс. доз вакцины рассчитаны на вакцинацию 25 тыс. человек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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