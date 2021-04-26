Казахстанские военнослужащие ждали вакцину QazVac, сообщили в Нацгвардии

Военнослужащие Национальной гвардии не прививались российской вакциной «Спутник V», так как ждали казахстанскую вакцину QazVac, сообщил в понедельник в ходе брифинга секретарь Военного совета Национальной гвардии РК Савердин Имиров.

«Большинство военнослужащих в начале вакцинации ожидали нашу вакцину – казахстанскую. И поэтому воздерживались изначально. Сегодня пошла первая вакцинация. Пример министра здравоохранения (сегодня Алексей Цой получили прививку казахстанской вакциной – V), я думаю, будет положительным, и наши военнослужащие будут вакцинироваться и казахстанской вакциной», - сказал Имиров.

По его заверениям, все военнослужащие ждали, когда завершится разработка и будет зарегистрирован препарат QazVac.

«Есть определенные надежды, что казахстанская вакцина намного эффективна, и наши военнослужащие, может быть, даже из патриотических целей ждут вакцинацию именно нашей казахстанской вакциной. В ходе бесед наши военнослужащие изъявляли желание выхода казахстанской вакцины», - подчеркнул секретарь Военного совета.

В то же время, по его словам, на данный момент 10 608 военнослужащих получили первый компонент вакцины «Спутник V» и 606 – вторую дозу. В Нацгвардии планируют полностью завершить вакцинацию в своих рядах в первом полугодии, то есть до июля.

23 апреля министр обороны Нурлан Ермекбаев в своем докладе президенту Касым-Жомарту Токаеву сообщал, что вакцинировано 20% личного состава Вооруженных сил.