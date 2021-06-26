В Алматы ужесточают карантин

В Алматы с 28 июня ужесточат карантинные меры в связи с переходом города в «красную» зону по темпам распространения коронавируса. Соответствующее постановление в субботу подписал санврач города Жандарбек Бекшин.

Кафе, рестораны, кофейни, которые не являются участниками проекта «Ashyq», будут работать только в будни с 7:00 до 20:00, в выходные - только на вынос и доставку, летние площадки - с 7:00 до 22:00 без запрета по выходным. Те объекты общепита, которые являются участниками проекта «Ashyq», смогут работать с 7:00 до 2:00 все дни. Фуд-корты, которые участвуют в проекте «Ashyq», будут работать с 10:00 до 22:00, тем, кто не участвует в проекте, работать запрещено. Для объектов общепита по типу столовых устанавливается график с 6:00 до 24:00. Для банкетных залов-участников проекта «Ashyq» - с 7:00 до 2:00.

Крытые рынки не будут работать по выходным, непродуктовые крытые рынки - только в будни с 10:00 до 20:00. Также только в будни до 17:00 будут работать ТРЦ, торговые дома и торговые сети.

Устанавливается запрет на работу по выходным саун, СПА-центров и бассейнов, спортивно-оздоровительных центров, спорткомплексов, йога-центров, не участвующих в проекте «Ashyq». Запрещена работа театров, кинотеатров, филармоний, концертных залов (только участники «Ashyq» при заполняемости не более 30%). Межобластные и городские туристические перевозки только по проекту «Ashyq», как и бильярдные, компьютерные клубы, боулинг-центры с режимом работы с 12:00 до 2:00 с заполняемостью не более 30%. Караоке будут работать (только участники проекта «Ashyq») с 7:00 до 2:00.

Разрешается по проекту «Ashyq» работа выставок (не более 70% заполняемости площади минимум 6 тыс. кв. м, но не более 150 человек), марафонов (не более 30 человек), спортивные мероприятия без зрителей, крытые детские развлекательные центры с ограничением по заполняемости.

80% сотрудников организации должны перевести на удаленный режим работы, вакцинированные сотрудники могут работать в офисах.

Запрещается движение межобластных, междугородних регулярных автобусов (микроавтобусов). Под запретом остаются массовые мероприятия, на открытом воздухе разрешается при условии не более 100 человек.