Он требует отставки судьи Иманкулова и справедливого расследования
Отец погибшей в 2019 году Лизы Пылаевой вышел на одиночный пикет в Алматы
скриншот из прямого эфира КМБПЧ

Александр Пылаев, отец погибшей два года назад шестилетней Лизы Пылаевой, в понедельник вышел с одиночным пикетом к зданию партии «Нур Отан» в Алматы, требуя наказать виновных в смерти дочери и проверить на профпригодность судью Алмалинского районного суда Иманкулова.

«12 мая 2019 года у меня погибла дочь. Уголовное дело возбудили в ночь, когда она была в больнице, по несчастному случаю, а утром сделали переквалификацию на статью „Убийство“, потому что, когда приехала следственно-оперативная группа, был осмотр в больнице, был осмотр места предполагаемого совершенного преступления… Уголовное дело до сих пор продолжается по статье „Убийство“, – сказал Пылаев. – Третий год уже никак не могут поставить финальную точку. Сейчас основное уголовное дело приостановлено в виду назначения международной экспертизы, на которой настаивали Рыжаковы и Шмаковы (Марина Рыжакова – мать погибшей и бывшая жена Пылаева, Шмаковы – ее сестра и супруг сестры, также проживавшие в доме, где погибла девочка – V). Экспертиза есть, пока она не будет окончена, процессуальное окончательное решение принять не могут».

Пылаев также потребовал проверить на профессиональную пригодность судью Алмалинского районного суда Иманкулова, вынесшего оправдательный приговор Метелеву, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний по делу о смерти Лизы Пылаевой.

Шестилетняя Лиза Пылаева была найдена вечером 12 мая 2019 года под статуей в доме родных со стороны матери. Ее обнаружил садовник. По словам родных со стороны отца, на теле ребенка были глубокие порезы.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы ужесточают карантин
Новости
Новый учебный год в Казахстане начнется в традиционном режиме
Новости
В Алматы выявлен «индийский» штамм коронавируса
Новости
В Алматы быстро растет число зараженных штаммом коронавируса «Дельта»
Новости
В Казахстане выявлен «индийский» штамм коронавируса
Новости
США поддерживают протестующих в Алматы, требующих освободить родных из лагерей в Синьцзяне