Отец погибшей в 2019 году Лизы Пылаевой вышел на одиночный пикет в Алматы

Александр Пылаев, отец погибшей два года назад шестилетней Лизы Пылаевой, в понедельник вышел с одиночным пикетом к зданию партии «Нур Отан» в Алматы, требуя наказать виновных в смерти дочери и проверить на профпригодность судью Алмалинского районного суда Иманкулова.

«12 мая 2019 года у меня погибла дочь. Уголовное дело возбудили в ночь, когда она была в больнице, по несчастному случаю, а утром сделали переквалификацию на статью „Убийство“, потому что, когда приехала следственно-оперативная группа, был осмотр в больнице, был осмотр места предполагаемого совершенного преступления… Уголовное дело до сих пор продолжается по статье „Убийство“, – сказал Пылаев. – Третий год уже никак не могут поставить финальную точку. Сейчас основное уголовное дело приостановлено в виду назначения международной экспертизы, на которой настаивали Рыжаковы и Шмаковы (Марина Рыжакова – мать погибшей и бывшая жена Пылаева, Шмаковы – ее сестра и супруг сестры, также проживавшие в доме, где погибла девочка – V). Экспертиза есть, пока она не будет окончена, процессуальное окончательное решение принять не могут».

Пылаев также потребовал проверить на профессиональную пригодность судью Алмалинского районного суда Иманкулова, вынесшего оправдательный приговор Метелеву, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело за дачу ложных показаний по делу о смерти Лизы Пылаевой.

Шестилетняя Лиза Пылаева была найдена вечером 12 мая 2019 года под статуей в доме родных со стороны матери. Ее обнаружил садовник. По словам родных со стороны отца, на теле ребенка были глубокие порезы.