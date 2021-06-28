Заболеваемость коронавирусом в Алматы за неделю выросла в 1,7 раз – Бекшин

Заболеваемость коронавирусом в Алматы за прошедшую неделю выросла в 1,7 раз, сообщил на онлайн-брифинге в понедельник главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы очень сложная. На 28 июня с начала года зарегистрировано 55 101 случаев КВИ, в июне – 3 889 случаев. За истекшую неделю, в сравнении с предыдущей, заболеваемость возросла в 1,7 раза (с 742 до 1 237), за последние сутки зарегистрировано 215 случаев КВИ, суточный прирост составил 0,2%», - сказал Бекшин.

По его информации, эпидемиологическая ситуация в городе осложнилась в связи с распространением штамма «Дельта», среднесуточные положительные результаты ПЦР возросли со 114 с 17 июня до 188 с 21 июня. Удельный вес симптомных больных за последние 7 дней, в сравнении с предыдущей неделей, увеличился с 32% до 53%.

«В связи с резким ростом числа зараженных нами проведены исследования на наличие мутированных штаммов, в результате из 131 образца от больных КВИ выявлены штаммы: в 77-ми (59%) – «Альфа» (британский), в 46-ти (35%) – «Дельта» (индийский), 45 из которых выявлены за последние 3 дня, в 2-х (1,5%) – «Гамма» (южноафриканский) и в 1 (0,8%) – «Бетта» (нью-йорк), то есть получен однозначный вывод – осложнение эпидемиологической ситуации ранее было обусловлено штаммом «Альфа», очередной подъем заболеваемости вызван штаммом «Дельта» COVID-19, завезенного предположительно из города Нур-Султан и России», - проинформировал Бекшин.

Он также сообщил, что в основном граждане заражаются в семьях, на объектах торговли, в общественном транспорте, на рынках, на массовых мероприятиях. При этом на 2% за неделю наблюдается рост заболевших среди школьников и студентов. В целом возросло количество заражений среди детей до 14 лет. Также «ощутимо возрос удельный вес заразившихся медицинских работников – 1,3% и работников банковской сферы – 1,4%».

Глава управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев добавил, что из 1 730 развернутых коек занято 692, в реанимации находятся 59 пациентов.