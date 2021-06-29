За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла на 39% – Цой

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в Казахстане увеличилась на 39%, республика перешла в «красную» зону, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

«За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 39%. Занятость инфекционных коек по республике на 29 июня составляет 27%, реанимационных коек – 24%», - сказал Цой.

Министр отметил, что рост заболеваемости по республике обусловлен ростом заболеваемости в столице и Алматы в 1,7 раза, или 43% от общей заболеваемости. Поэтому, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих двух городах, а также в Атырауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях, введены дополнительные ограничительные меры.