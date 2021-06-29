Апелляционный суд сократил срок активиста c 15 до 7 суток
Активист Байболат Кунболатулы вышел на свободу
Байболат Кунболатулы у консульства Китая в марте. Фото Назерке Курмангазиновой

Во вторник вечером в Алматы один из лидеров протеста у китайского консульства Байболат Кунболатулы вышел на свободу после 7 суток административного ареста. Об этом сообщили в YouTube канале “АҚШ”, создателями которого является организация “Нағыз Атажұрт еріктілері”, защищающая права этнических казахов в Китае.

Встретить его прибыли десятки людей. Среди них были активисты из организации «Нағыз Атажұрт еріктілері» и участники бессрочной акции протеста у консульства Китая.

Байболат Кунболатулы поблагодарил всех собравшихся. По словам активиста, его привлекли к ответственности как организатора акции протеста у консульства Китая, так как он привозил микрофоны, плакаты для пикета и возил домой других участников акции, которые уже более 135 дней собираются у дипмиссии, требуя освобождения своих родственников из лагерей в Синьцзяне. “Это можно назвать "клеветой", - сказал Кунболатулы, обращаясь к собравшимся.

22 мая активист получил 15 суток административного ареста по обвинению в «организации незаконного пикета». После двухдневного протеста нескольких десятков человек перед зданием управления полиции Медеуского района, требовавших освобождения Кунболатулы, апелляционный суд сократил срок содержания под стражей до семи суток.

Кунболатулы побывал под арестом три раза за все время протестов у консульства, которые продолжаются с февраля.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Корреспондент интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы ужесточают карантин
Новости
Новый учебный год в Казахстане начнется в традиционном режиме
Новости
В Алматы выявлен «индийский» штамм коронавируса
Новости
США поддерживают протестующих в Алматы, требующих освободить родных из лагерей в Синьцзяне
Новости
В Алматы быстро растет число зараженных штаммом коронавируса «Дельта»
Новости
В Алматы выявлено уже 45 случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса