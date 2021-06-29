Активист Байболат Кунболатулы вышел на свободу

Во вторник вечером в Алматы один из лидеров протеста у китайского консульства Байболат Кунболатулы вышел на свободу после 7 суток административного ареста. Об этом сообщили в YouTube канале “АҚШ”, создателями которого является организация “Нағыз Атажұрт еріктілері”, защищающая права этнических казахов в Китае.

Встретить его прибыли десятки людей. Среди них были активисты из организации «Нағыз Атажұрт еріктілері» и участники бессрочной акции протеста у консульства Китая.

Байболат Кунболатулы поблагодарил всех собравшихся. По словам активиста, его привлекли к ответственности как организатора акции протеста у консульства Китая, так как он привозил микрофоны, плакаты для пикета и возил домой других участников акции, которые уже более 135 дней собираются у дипмиссии, требуя освобождения своих родственников из лагерей в Синьцзяне. “Это можно назвать "клеветой", - сказал Кунболатулы, обращаясь к собравшимся.

22 мая активист получил 15 суток административного ареста по обвинению в «организации незаконного пикета». После двухдневного протеста нескольких десятков человек перед зданием управления полиции Медеуского района, требовавших освобождения Кунболатулы, апелляционный суд сократил срок содержания под стражей до семи суток.

Кунболатулы побывал под арестом три раза за все время протестов у консульства, которые продолжаются с февраля.