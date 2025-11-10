Полиция задержала протестующих матерей срочников в Астане

Сегодня в Астане матери солдат-срочников, в разные годы погибших в казахстанской армии, пришли к дому министерств в приемную граждан. Они выступили с требованием реформ в казахстанской армии, сообщает журналист Лукпан Ахмедьяров. Женщин задержали и доставили в управление полиции района Байконыр.

Родители погибших срочников, в числе прочего, требуют: изменить призывной возраст в армию с 18 до 25 лет; сделать армию контрактной; создать общественную группу из числа родителей погибших солдат, которая будет иметь полномочия представлять интересы пострадавших в ходе уголовного расследования каждого факта гибели солдата или получения им травм; ввести обязательный алко- и наркоконтроль в военных частях; провести независимое расследование каждого факта гибели солдата-срочника или получения травм и т.д. Всего в их требованиях 13 пунктов.

«На место собрания родителей зачем-то стянули огромное количество полицейских. Они зачем-то стали требовать от женщин разойтись. Представители министерства почему-то отказались запускать в помещение для встречи журналистов, а родителям запретили проносить смартфоны для съёмки видео. Проводить встречу с родителями на нейтральной территории (конференц-залы, ДК и др.) представители Минобороны Казахстана тоже не хотят», — пишет присутствовавший на месте Ахмедьяров.

По словам журналиста, министр обороны не вышел к собравшимся матерям. Их группа была задержана и доставлена в управление полиции района Байконыр.

Журналист Рауль Упоров также сообщил, что в ходе инцидента одной из женщин стало плохо, она потеряла сознание. Для нее была вызвана скорая помощь.