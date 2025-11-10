Полиция задержала протестующих матерей срочников в Астане

Их доставили в управление полиции района Байконыр
Сегодня в Астане матери солдат-срочников, в разные годы погибших в казахстанской армии, пришли к дому министерств в приемную граждан. Они выступили с требованием реформ в казахстанской армии, сообщает журналист Лукпан Ахмедьяров. Женщин задержали и доставили в управление полиции района Байконыр.
Еще по теме:
- Гражданскую активистку Бибигуль Имангалиеву арестовали на 10 суток за поддержку Марата Жыланбаева
- Алматинцы требуют остановить реконструкцию участка парка Южный, который вернули городу
- «Это тот же самый проект Кок Жайлау, только умноженный на десять по затратам и площади»
- В Алматы полиция задержала активисток Oyan, Qazaqstan
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые